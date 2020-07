Toni: “Inter, Conte fa bene a dire quelle cose! Dal prossimo anno…”

Condividi questo articolo

Toni – ex attaccante della Nazionale Italiana -, ospite negli studi di “90° Gol Flash” Rai 2, si trova d’accordo con le parole di Conte sul significato di arrivare secondi in campionato. Deve essere l’Inter a cambiare mentalità

QUESTIONE DI MENTALITÀ – Vincere aiuta a vincere, per questo non ci si può accontentare di arrivare secondi (“i primi tra i perdenti”). E Luca Toni sa cosa significa: «Secondo me Antonio Conte ha ragione a dire certe cose perché deve dare anche una mentalità vincente all’Inter. Adesso è arrivato secondo… Ed è giusto dirlo perché così fa capire all’ambiente Inter che non bisogna più arrivare secondi. Dal prossimo anno bisogna fare investimenti per cercare di vincere il campionato. Conte il pensierino l’aveva già fatto all’inizio di questa stagione. Poi l’Inter ha pareggiato e perso qualche partita di troppo e, anche se la Juventus ha avuto qualche problemino nel finale, non c’è riuscita. Però l’Inter deve crescere e migliorare per puntare a vincere». Proprio come Conte, Toni fa centro sul principale problema dell’Inter nell’ultimo decennio.