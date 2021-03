Toni: Â«Inter, ora contano solo i tre punti. Lautaro Martinez, che gol!Â»

Toni: «Inter, ora contano solo i tre punti. Lautaro Martinez, che gol!»

Luca Toni

Luca Toni, ex attaccante campione del Mondo nel 2006, è intervenuto come opinionista negli studi di “90esimo minuto” su “Rai Due”, sottolineando l’importanza della vittoria dell’Inter contro il Torino.

TRE PUNTI FONDAMENTALI – Luca Toni ha sottolineato l’importanza dei tre punti per l’Inter, indipendentemente da come siano arrivati quelli di oggi contro il Torino: «Per l’Inter adesso è fondamentale fare i tre punti, indipendentemente da come arrivano. I nerazzurri quest’anno hanno la fortuna che quando Lukaku non è al massimo, c’è Lautaro Martinez. Ha fatto un gol bellissimo e molto importante, specialmente se il Milan non riuscirà a fare i tre punti questa sera».