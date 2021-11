Toni: «All’Inter i complimenti per cessione Lukaku e acquisto Dzeko»

Tre mesi fa l’ambiente Inter era in subbuglio per l’addio di Lukaku direzione Chelsea. Ora con Dzeko i nerazzurri hanno conquistato gli ottavi di Champions League, mai raggiunti col belga, e Toni da Amazon Prime Video afferma che la società ha fatto bene a cambiare il numero 9.

LE SCELTE GIUSTE – Luca Toni vede l’Inter protagonista sui due fronti: «Ha riaperto il campionato, ha fatto una gran partita e ha dominato. Già nel primo tempo Edin Dzeko ha avuto delle belle occasioni, poi il secondo tempo ha proprio fatto una grande gara. Mi piace, attacca con tanti uomini, partono da sinistra e va a chiudere il quinto di destra. È una squadra che sta bene e si è visto, ha fatto una gran partita. Bisogna fare i complimenti alla società. Sono stati bravi a vendere Romelu Lukaku e guadagnare tanto, hanno preso un attaccante come Dzeko che potrà sbagliare qualche gol ma i gol li fa, lega la squadra e la fa giocare bene. È un attaccante che vogliono avere tutti. Quanta strada può fare l’Inter in Europa? Adesso speriamo tanta. Secondo me con queste due partite ha preso anche più sicurezza, ha recuperato in campionato e in Champions League ha passato il turno. Vediamo adesso chi incontrerà, ma può dare fastidio».