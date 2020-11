Toni: “Inter, buon punto su un campo difficile. Manca uno step”

Luca Toni

Luca Toni, ospite di 90° Minuto su “Rai 2”, ha parlato dell’Inter guidata da Antonio Conte. L’ex attaccante ha quindi sottolineato i pro e i contor della prestazione dei nerazzurri contro l’Atalanta.

PROMOSSO – Toni promuove l’Inter. Queste le sue parole: «Non ha ancora il furure che vuole Conte, ma a me è piaciuta. I nerazzurri hanno avuto anche con Vidal l’occasione per chiedere la partita. Manca l’ultimo step per diventare la squadra che vuole il suo allenatore. Per me oggi ha preso un buon punto su un campo molto difficile».