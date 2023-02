Toni: «L’Inter ha bisogno di Lukaku. Può essere la serata giusta per lui!»

Toni interviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter nel corso della trasmissione “Supertele” di Dazn. L’ex calciatore parla della ritrovata titolarità di Lukaku.

RITORNO – Luca Toni interviene nel pre-partita di Sampdoria-Inter per parlare della ritrovata titolarità di Lukaku. Così l’ex calciatore su Dazn: «Non vedo ora di vederlo in campo. L’Inter ha bisogno di lui, è mancato troppo in questo periodo d’assenza. I nerazzurri in questo momento devono cercare di andare avanti nelle competizioni e hanno bisogno del miglior Lukaku. Essendo un attaccante pesante il belga ha bisogno di minuti e oggi può essere la serata giusta per metterne 90′ nelle gambe».