Toni: «Gol annullato a Faraoni? Non capisco. Io mi sarei arrabbiato»

Luca Toni, ex attaccante campione del Mondo nel 2006 con l’Italia, ha parlato in qualità di opinionista negli studi di “90esimo minuto” su “Rai Due”, focalizzandosi particolarmente sul discorso Superlega e sul gol annullato a Faraoni in Inter-Verona (vedi QUI la nostra moviola)

POSSIBILI SANZIONI – Luca Toni ha parlato delle possibili sanzioni richieste da undici club della Serie A nei confronti dei club italiani fondatori della Superlega: «Un campionato senza Juventus, Milan e Inter non posso immaginarlo. Ma tanti dovrebbero scusarsi maggiormente come ha fatto Maldini»

GOL ANNULLATO – Toni ha poi detto la sua anche sul gol annullato a Faraoni in Inter-Verona: «Non capisco perché sia stato annullato il gol a Faraoni. A rivederlo sembrava regolare, perché il portiere prova a prenderla e non a rinviarla. Io mi sarei arrabbiato se me lo avessero annullato».