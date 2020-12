Toni: “Espulsione Insigne? Ci vuole buon senso. Inter favorita per il titolo”

Luca Toni

Luca Toni, ospite questa sera negli studi di “90° Minuto” su Rai Due ha commentato la partita vinta dall’Inter sul Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A

L’ESPULSIONE – Toni si concentra sull’espulsione di Insigne dopo il rigore concesso ai nerazzurri: «Secondo me è esagerato, non bisogna mai offendere gli arbitri, ma ci vuole anche buon senso. Rino ha ragione enon ha ragione, perché in Italia non succede sempre di vedere espulsioni così, ma un conto è se vai faccia a faccia con l’arbitro, ma se l’ha detto mentre andava via, con un rigore che consideri dubbio, poteva evitare. Sta venendo fuori il Conte da campionato, stasera è stato fortunato, ma sta andando forte e se comincia a vincere anche queste partite giocando male non credo che l’Inter resterà seconda ancora a lungo. A meno che il Milan non intervenga a gennaio sul mercato io vedo l’Inter favorita».