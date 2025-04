Toni su Lautaro Martinez: «Partita incredibile. Lottatore per l’Inter!»

Luca Toni ha così analizzato Inter-Bayern Monaco, match terminato con il punteggio di 2-2. L’ex calciatore ha rimarcato la straordinaria prestazione del capitano nerazzurro Lautaro Martinez, esprimendosi nei seguenti termini.

IL RAGIONAMENTO – Luca Toni si è così espresso a Prime Video su Inter-Bayern Monaco: «Lautaro Martinez ha fatto una partita eccezionale. È andato su ogni pallone, ha lottato in ogni frangente, non ha perso un contrasto. La sua è stata davvero una partita incredibile.

In partite così importanti, si sa di dover soffrire. La fortuna dell’Inter è che oggi tutte hanno paura di lei, sanno che è una squadra solida. Dopo il primo schiaffo, ha segnato due gol. Dopo il 2-2, ha mostrato una certa solidità nel difendere il risultato. Secondo me, anche se fossero rimasti altri 10 minuti, i nerazzurri non avrebbero subìto gol.