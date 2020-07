Toni: “Eriksen fuori? Dispiace, ha bisogno di continuità! Mio gol nel 2010…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Inter, Luca Toni – ospite negli studi “Rai Sport 90° Sera” -, parla della sfida che in caso di vittoria nerazzurra potrebbe riaprire il campionato. Un accenno anche all’esclusione di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

ESCLUSO – A pochi minuti dall’inizio di Roma-Inter, l’ex giallorosso Luca Toni parla dell’esclusione di Christian Eriksen e del suo gol nella famosa sfida del 2010: «Eriksen ancora fuori? Mi dispiace per il giocatore perché è alla sua prima esperienza in Italia e ha sicuramente bisogno di continuità. In campo forse non dà ad Antonio Conte quelle garanzie che danno altri giocatori. Il mio gol all’Inter nel 2010? E’ stato uno dei gol più importanti, peccato non sia servito a nulla. Ci ha dato una carica spaventosa, peccato».