Toni: «Dzeko gol da centravanti vero. Il ritorno? Dipende da Leao e il Milan»

Luca Toni prima apprezza la prestazione di Dzeko (vedi pagelle) e, poi, si sofferma sugli errori del Milan. Per l’ex calciatore non è detto che i rossoneri non possano ribaltare in risultato nel ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Prime Video.

IL RITORNO – Luca Toni analizza alcuni particolari momenti di Milan-Inter: «L’Inter ha avuto la possibilità di chiuderla e non l’ha fatto. Invece il Milan ha avuto il crollo dopo il primo gol ed è andato nel pallone. Nel secondo tempo è stato un altro Milan, ed ha avuto l’occasione di accorciare le distanze. È venuta fuori una bella di partita di ritorno tra sei giorni. Edin Dzeko ha fatto un gol bellissimo, da centravanti vero e potente perché ha preso posizione e si è messo davanti a Calabria. La differenza di statura è notevole però è stato bravo, ha mantenuto al posizione e poi ha calciato di sinistro e l’ha messo sotto l’incrocio. Dzeko ha fatto un gol veramente importante, oltre che bellissimo. Nella difesa rossonera ci sono tanti errori nella stessa azione ma comunque Henrikh Mkhitaryan è stato bravo a fare gol. Prima della partita pensavo che giocasse Romelu Lukaku perché ultimamente stava bene fisicamente. Però Inzaghi ci ha preso perché Dzeko è stato tra i migliori in campo, oltre che fare gol ha aiutato la squadra. Come vedo il ritorno? Dipende tutto se ci sarà Leao e come sarà il Milan. Se la squadra di stasera le possibilità per i rossoneri sono veramente poche. Devono capire di aver sbagliato. Perché se pensano che sono solo due episodi non è giusto perché hanno sbagliato quasi un tempo. Se tornano con un altro atteggiamento può succedere di tutto. A Napoli il Milan ha vinto 4-0».