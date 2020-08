Toni: “Conte ce l’ha con qualcuno dentro l’Inter. Vuole migliorare qualcosa”

Conte ieri ha fatto notizia, più per lo 0-2 di Atalanta-Inter, per le critiche nelle interviste riguardanti la società. Luca Toni, ospite della trasmissione di Rai 2 “90° minuto”, prova a individuare il destinatario delle parole del tecnico e le sue intenzioni.

VERSO CHI? – Luca Toni commenta le parole di Antonio Conte dopo Atalanta-Inter: «Rivolte a chi? Non so, ce l’avrà sicuramente con qualcuno della società. Sinceramente con Conte ero d’accordo sulle parole che arrivare secondo era il primo dei perdenti. Su queste parole non mi trova tanto d’accordo, a meno che non le abbia già dette a chi di dovere. Secondo me era giusto prima magari che ne parlasse in società, prima di rendere le cose pubbliche. Sicuramente cercherà di migliorare qualcosa in società, non si sente protetto».