Toni: «Chivu all’Inter? Dovrà dimostrare tutto! Attenzione alle altre»

Intervenuto nel corso di una sfilata di moda a Firenze, Luca Toni è tornato a parlare dell’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter.

DIMOSTRARE – Luca Toni, ex attaccante di Firoentina e Juventus, nel corso della sfilata di Pitti Uomo a Firenze, è stato incalzato da TuttoMercatoWeb. Tra i tanti temi toccati, da Dzeko alla prossima Serie A, anche un passaggio sull’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Queste le sue parole: «Con al conferma di Conte, penso che a Napoli si possa aprire un ciclo, ha fatto bene a non andare via. Sarà un campionato bello, come quello appena terminato. Occhio sempre sia alla Juventus che al Milan di Allegri. Inter? Con l’arrivo di Chivu si cambia, dovrà dimostrare tutto».