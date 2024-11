Toni: «Arsenal poteva pareggiare? Mai. Una certezza»

Luca Toni ha analizzato il successo dell’Inter con il punteggio di 1-0 sull’Arsenal. L’ex calciatore italiano ha posto l’accento su un elemento.

LA CONVINZIONE – Luca Toni si è così espresso al termine di Inter-Arsenal, match vinto 1-0 dai nerazzurri grazie al calcio di rigore di Hakan Calhanoglu: «L’Arsenal poteva giocare anche per ore, non avrebbe mai segnato. Lo schema è stato costante, con i Gunners a crossare il mezzo e i difensori dell’Inter a difendere in maniera ottima grazie alla loro superiorità di testa».

Toni su Zielinski

IL RAGIONAMENTO – Così Toni su Piotr Zielinski, presente dal primo minuto nella sfida tra Inter e Arsenal: «Lo ribadisco, per me lui non è inferiore ai titolari. Quando il polacco è in campo, non si nota la differenza rispetto agli altri centrocampisti. Adesso è anche entrato nei meccanismi del mister Inzaghi».