Tonetto: «Scudetto? L’Inter può competere ma ci vorrebbe suicidio Napoli»

Tonetto ha detto la sua sulla corsa Scudetto dopo la vittoria del Napoli contro la Roma. Azzurri sempre a +13 dall’Inter seconda in solitaria

CAMPIONATO QUASI CHIUSO − Max Tonetto, in collegamento su Sportitalia, si è espresso sulla corsa Scudetto: «Vero che mancano tanto partite, ma dietro tutte fanno grande fatica. L’Inter ha una squadra forte, organizzata e la vedo strutturata per competere con il Napoli. I punti sono tanti, mancano ancora tante partite, ma se si continuerà così il campionato si chiuderà a breve. Per perdere questo Scudetto ci vuole un vero e proprio suicidio del Napoli».