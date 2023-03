Tonetto: «L’Inter deve ritrovare continuità! Mancata in certi momenti»

L’Inter è attesa da una partita fondamentale contro il Lecce alle ore 18. Per l’ex difensore Tonetto, intervenuto in collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, è necessario risalire la classifica da oggi.

VIETATO SBAGLIARE – A Max Tonetto viene chiesto cosa serva per risollevare l’Inter: «È difficile dare una risposta, però i numeri sono abbastanza evidenti. Nelle ultime due trasferte l’Inter pareggia a Genova e perde a Bologna, senza fare nessun gol. A differenza degli altri anni subisce qualcosa in più e fatica a fare gol: l’Inter se vuole risalire la classifica deve ritrovare continuità, subire il meno possibile e segnare con più facilità. L’assenza di Romelu Lukaku è stata sopperita da Edin Dzeko per gran parte della stagione, ma quello che ha dato negli anni scorsi è determinante. Le aspettative erano diverse, chiunque a inizio anno aveva messo Inter e Juventus a giocarsi lo scudetto. Dalle aspettative poi nascono le polemiche, perché è mancata in certi momenti anche la serenità. Ci sono stati degli screzi in mezzo al campo, questo ha creato problemi».