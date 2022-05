Tonali: «Vincere contro l’Inter una spinta! Senza paura: ora al pari di loro»

Tonali in un’intervista su DAZN ha parlato della vittoria dello scudetto soffermandosi anche su un momento chiave della stagione, cioè la vittoria contro l’Inter.

MOMENTO CHIAVE – Sandro Tonali parla di un momento chiave della stagione del Milan e si sente al pari dell’Inter: «Vincere il derby ci ha dato la spinta in più per vincere il campionato. C’è una differenza nei derby degli ultimi tre anni, non c’è più quell’assedio e la paura che arrivava il derby e dovevi credere nell’occasione per vincere. Adesso ce la giochiamo ad armi pari perché abbiamo capito che siamo una squadra forte e questo dovevamo capire sin dall’inizio della stagione. Scontro con Denzel Dumfries? Il derby è una cosa a parte da tutto il campionato, è una partita con novanta minuti non guardi in faccia nessuno, poi a fine partita magari da quelli che conosci e li abbracci, come nel mio caso Nicolò Barella e Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Magari non arrivi a pensare che quello può essere un tuo compagni di nazionale. Non c’è tempo e sei concentrato nell’obiettivo e anche i tifosi nel prepartita ti fanno entrare in un ritmo incredibile».