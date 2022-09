Tonali: «Milan stanco dopo l’Inter? Può essere. Ma dimostrata una cosa»

Il Milan ha pareggiato 1-1 in casa del Red Bull Salisburgo stasera, nell’esordio in questa Champions League (vedi articolo). Tonali, nel post partita di Mediaset, paragona la prestazione rossonera a quella nel derby con l’Inter.

FATICA PAGATA – Un pareggio col Red Bull Salisburgo non è quello che Sandro Tonali voleva. Il centrocampista analizza cosa ha funzionato meno: «Milan spento perché stanco dopo il derby con l’Inter? Sì, può essere anche quello. Ma stasera prima di tutto abbiamo creato poco: è stata una partita non come sappiamo fare noi. Però, nel momento in cui potevamo far male, abbiamo affondato e abbiamo dimostrato che potevamo segnare anche l’1-2».