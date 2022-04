Tonali: «Milan partito male con l’Inter, poi reagito. Anche oggi»

Tonali ha deciso Lazio-Milan al 92’ con il gol a seguito di una serie di assurdi errori dei biancocelesti (vedi articolo). A Sunday Night Square su DAZN il centrocampista ricorda il derby con l’Inter di martedì, oltre a parlare della corsa per il titolo.

SCONFITTA SUPERATA – Sandro Tonali ritiene che stasera il Milan non abbia avuto ripercussioni dal 3-0 subito dall’Inter: «Scorie del derby? Non lo so, siamo partiti male anche al derby. Poi abbiamo avuto la forza di reagire ma senza segnare. Oggi siamo partiti all’assalto, perché dopo l’occasione iniziale alla Lazio non abbiamo concesso nulla. Abbiamo tentato tante volte la conclusione, nel secondo tempo abbiamo concretizzato. Dobbiamo pensare partita dopo partita, come fatto oggi. Siamo venuti qui che nessuno, tranne noi e i nostri tifosi, credeva in noi. Comunque siamo davanti senza sentire che il Milan è primo e il Milan è forte. Siamo umili e vogliamo restare così pensando partita dopo partita».