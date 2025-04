Tonali: «L’Inter come il mio Milan! Nazionale? A tavola con Barella»

Tonali parla del suo Milan scudettato nel 2022 e lo paragona all’Inter di Simone Inzaghi. Poi parla della Nazionale e del blocco Inter. Barella accanto a tavola. In precedenza, l’attuale centrocampista del Newcastle aveva parlato della sua squalifica.

ANALOGIE – Le parole di Sandro Tonali, a Cronache di Spogliatoio, in merito alla forza del gruppo: «Su mister Pioli ho sempre detto che oltre ad essere bravo in campo, con noi è stato bravo a creare il gruppo, perché il gruppo l’ha fatto lui e nessun altro. Quando tu trovi dei giocatori che non giocano mai, che amano venire al campo, che amano ed esultano quando segni un gol del 2-0 e sono in panchina e sai che non entri mai. Quelle cose lì sono difficili. Io guardo l’Inter di adesso. L’Inter è bella da vedere perché ci sono giocatori che giocano veramente poco ma non hanno mai il muso. Io guardo Davide Frattesi, che gioca poco, ma quando gioca fa i buchi nel campo. Quelle cose lì, il gruppo era questo. E quei pochi problemi il mister li risolveva velocemente. Tipo il Rebic di turno, che non giocava, era felice Si vinceva spesso e questo ti aiuta e anche nei momenti difficili, tipo dopo il 5-2 col Sassuolo in casa, il mister è stato bravo».

Tonali va a braccetto con il blocco dell’Inter in Nazionale

BLOCCO INTER – Poi Tonali parla del rapporto con gli interisti in nazionale: «Sento tanto i giocatori dell’Inter perché sono tanti in nazionale e poi fanno parte del mio tavolo. Sono tanti anni ormai, è scalato un po’ il nonnismo. Il tavolo della Nazionale? Da un lato due capitavola e dall’altra altri due. Io sono con Barella, con al fianco il blocco Inter: Dimarco, Darmian, Bastoni. Stiamo bene insieme. Ci prendevamo per il c*** in nazionale, ma non c’è mai segno di cattiveria e rivalità in campo. Barella ha una famiglia, tanti figli e non mi permetterei mai andargli a rompere per dirgli usciamo».