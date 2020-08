Tonali, Donati avverte Inter e Milan: “I giovani bravi hanno un problema”

Sandro Tonali Brescia

Tonali è ormai argomento di discussione per tutti. Donati – ex centrocampista ed ex allenatore in seconda del Kilmarnock -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, dice la sua sul derby di mercato che vede coinvolte Inter e Milan

GIOVANI IN UNA BIG – Dalla prospettiva di centrocampista-allenatore, Massimo Donati non si sbilancia sul futuro di Sandro Tonali, cercato da Inter e Milan: «È forte, andrebbe bene dappertutto. Ma l’unico problema di ragazzi giovani bravi è l’inserimento in una grande squadra. Essere grandi in una medio-piccola è un conto. Esserlo in una big è un altro. Se ha la testa giusta di imporsi allora, ci siamo. Le qualità sono indiscutibili». Questo il pensiero di Donati su Tonali, in realtà più incentrato sulla difficile situazione dei giovani calciatori.

