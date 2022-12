Tonali: «Barella e Jorginho in questo momento più avanti di me»

Sandro Tonali è stato il protagonista di un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista del Milan ha parlato della delusione Mondiale e di due suoi compagni in azzurro, ovvero Barella e Jorginho

GRANDE DELUSIONE – Ecco un estratto dell’intervista di Sandro Tonali, nella quale il classe 2000 affronta il tema dell’esclusione dell’Italia ai Mondiali in Qatar. Un commento poi su due suoi compagni di squadra in Azzurro, ovvero Barella e Jorginho: «C’è ancora grande delusione, fortunatamente per noi in Qatar sta per finire. Fa male essere rimasti fuori per la seconda volta consecutiva, abbiamo una squadra che certamente è all’altezza. Daremo il 101% per la Nazionale. Io il più forte centrocampista italiano? Non lo direi mai. In questo momento Barella e Jorginho sono avanti a me, in generale sia l’Inter che la Juve che noi abbiamo una mediana forte. E vogliamo migliorarci ancora».