Tonali avvisa: «Scudetto? Siamo il Milan! Abbiamo già vinto, strada lunghissima»

Sandro Tonali intervistato da Sportmediaset ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Il centrocampista del Milan crede ancora nella rimonta.

RIMONTA SCUDETTO – Tonali avvisa le dirette avversarie per lo scudetto e crede ancora nella rimonta nei confronti del Napoli: «Non siamo neanche a metà campionato e la strada è ancora lunghissima. Noi siamo il Milan e abbiamo una squadra forte, l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e non vedo perché non crederci quest’anno».