Tonali avvisa: «Scudetto senza Cristiano Ronaldo? Milan punta in alto»

Tonali in conferenza stampa e in ritiro con l’Under-21 ha parlato del campionato italiano e degli obiettivi del Milan facendo riferimento all’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Di seguito le parole riportate da “TuttoSport”

IN ALTO – Tonali parla degli obiettivi stagionali del Milan e avvisa le pretendenti per lo scudetto, soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo: «Gli obiettivi del Milan a inizio stagione sono sempre stati gli stessi sia con Cristiano Ronaldo nella Juventus o no. I nostri sono sempre alti e puntano al massimo dando il 100%».

Fonte: TuttoSport