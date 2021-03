Tonali avvisa l’Inter: Â«Ieri dato un segnale a tutti, non solo in EuropaÂ»

Tonali avvisa l’Inter: «Ieri dato un segnale a tutti, non solo in Europa»

Condividi questo articolo

Photo 197216122 – Marco Canoniero – Dreamstime.com

Sandro Tonali ha parlato in esclusiva ai microfoni di “Sky Sport” nel day-after della sfida pareggiata 1-1 contro il Manchester United a Old Trafford. Il centrocampista del Milan ha rinnovato la sfida all’Inter (e non solo) per lo Scudetto.

SEGNALE – Sandro Tonali esalta il Milan per il pareggio 1-1 contro il Manchester United in trasferta. Rinnovando anche la sfida all’Inter (e non solo) in vista dello Scudetto. Queste le sue parole, a due giorni dal big match contro il Napoli: «Stiamo già cercando di dimenticarci la partita di ieri. È necessario. Dobbiamo già dimenticarcene domenica c’è un altro appuntamento importantissimo. Quello che abbiamo dato ieri è stato un segnale importante, nessuno se lo aspettava, soltanto noi che ci crediamo ogni giorno, che lavoriamo insieme e che ci conosciamo. Abbiamo dato un importante segnale a tutti e non solo alle squadre in Europa».