Tonali si auto gufa: «Oggi difficile pensare di non raggiungere l’obiettivo»

Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn sull’opportunità che ha il Milan contro la Fiorentina dopo il KO in settimana dell’Inter

OTTIMISMO − In merito all’opportunità che il Milan dopo il risultato dell’Inter mercoledì, così Tonali: «Opportunità dopo Bologna-Inter? Conta tanto la testa che è la cosa fondamentale. Può fare qualunque cosa ma in uno stadio così è difficile non far gioire i nostri tifosi e pensare di non raggiungere l’obiettivo. Oggi daremo tutto come facciamo sin da inizio anno ma questo pomeriggio ancora di più».