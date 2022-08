Tonali, arriva l’esito degli esami: le condizioni anche in vista di Milan-Inter

Tonali si è sottoposto ad esami strumentali. Il centrocampista era uscito malconcio dalla sfida amichevole contro il Vicenza. Il 3 settembre arriva Milan-Inter

COMUNICATO − Le ultime sulle condizioni di Tonali anche in vista del Derby del 3 settembre: “AC Milan comunica che Sandro Tonali è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali in clinica a La Madonnina per capire l’entità dell’infortunio. L’esame ha escluso lesioni muscolotendinee. Il giocatore verrà valutato di giorno in giorno“.

OTTIMISMO − Dunque, per Tonali scongiurato un problema più serio. Pioli lo valuterà già per la prima giornata di campionato contro l’Udinese. In vista di Milan-Inter del 3 settembre sarà a disposizione.