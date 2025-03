Tonali ammette: «Dopo il Brescia in ballo tra Inter e altre due!»

Tonali in una lunga intervista realizzata da Cronache di Spogliatoio non ancora disponibile integralmente sul canale YouTube ufficiale, ha parlato dei mesi difficili dovuti alla squalifica per scommesse, ma anche del suo interesse dell’Inter e non solo, prima del passaggio al Milan.

EPLOSIONE IMPROVVISA – Sandro Tonali parla così dell’esplosione al Brescia e l’interesse delle big italiane: «Era l’estate in cui ero finito sui giornali, perché era difficile un mio ritorno in B con il Brescia. C’erano in ballo Milan, Inter e Juventus per tutta l’estate. E quindi chiunque mi diceva: ‘Vieni all’Inter, vieni al Milan, vieni alla Juve’. Io avevo un contratto da 200.000€, non sapevo con chi dovevo firmare. Alla fine poi è arrivato il Milan, la squadra per cui ho sempre tifato da bambino. Io ero a posto così, non vengo da una famiglia ricca quindi io ero a posto. E quindi ero un ragazzino di vent’anni che era a Milano con la fidanzata, che guadagnava un sacco di soldi, giocava nella sua squadra del cuore, non avevo più obiettivi nella mia vita. E ho avuto difficoltà perché questi ragionamenti e pensieri che facevo fuori dal campo poi si rispecchiavano in campo».

Le difficoltà psicologiche dopo la squalifica

POI IL CROLLO – Sandro Tonali racconta le difficoltà dopo la squalifica per scommesse: «So che ho sbagliato, so che ho pagato, so che ho lavorato per essere un uomo migliore. Ma all’inizio, nei primi 5-6 mesi, quando non avevo ancora capito il mio errore, la mia testa mi diceva: ‘Sandro, non hai sbagliato’. Era quello il pericolo. Se non fai il mio stesso tipo di percorso, se non perdi niente, è difficile che tu capisca l’errore. Nella mia situazione è stato un po’ diverso: lo stipendio non me lo ha tolto nessuno, il mio lavoro lo avevano solo bloccato».