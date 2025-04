Tomori sfida l’Inter: «Milan lotterà per arrivare in finale»

Fikayo Tomori ha parlato al termine della sfida persa dal Milan contro l’Atalanta con il punteggio di 0-1. Il calciatore inglese si è soffermato sul ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter.

L’ATTEGGIAMENTO – Fikayo Tomori non può che essere visibilmente amareggiato dopo l’ennesima prova opacata del suo Milan in questa stagione. Al termine del match che i rossoneri hanno perso per 0-1 contro l’Atalanta, a RaiSport il calciatore inglese ha però voluto spostare immediatamente il focus della sua squadra sull’impegno contro l’Inter del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con la consapevolezza che i “precedenti non contano”: «Mercoledì avremo l’opportunità per andare in finale e vincere un trofeo, per cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla gara perché è importante per la nostra stagione. Vogliamo vincere ogni partita che disputiamo, sarà lo stesso anche mercoledì».

Tomori ribadisce una realtà in vista di Inter-Milan

LA CONVINZIONE – Tomori ha poi proseguito indicando l’unico pensiero del Milan in vista di mercoledì: «La nostra attenzione sarà dunque rivolta all’Inter, squadra contro cui abbiamo fatto bene in stagione. La nostra consapevolezza è che però le partite precedenti non contano niente, dobbiamo pensare alla semifinale e a chiudere bene la stagione».