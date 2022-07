Tomori sfida Inter e Juventus: «Il bis si può fare! Ibrahimovic? Ci diceva…»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset lanciando la sfida alle rivali Inter e Juventus. Poi ricorda Ibrahimovic e la sua importanza lo scorso anno

BIS − Tomori lancia la sfida alle rivali in vista della prossima stagione: «I bookmakers inglesi ci danno dietro a Inter e Juventus? Lo scorso anno tutti dicevano che non eravamo favoriti ma alla fine abbiamo vinto. Abbiamo fiducia e possiamo rivincere anche quest’anno. Ibrahimovic? Personalità grande nello spogliatoio. Nelle ultime gare decisive della scorsa stagione ci ha detto di scendere in campo come cani!».