Tomori: «Scudetto? Buona posizione in classifica, speriamo di festeggiare»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista al Guardian. Il centrale inglese non nasconde le sue ambizioni Scudetto nonostante la lotta contro Napoli e Inter

FESTEGGIARE − Tomori non si nasconde sulla possibile vittoria dello Scudetto. Inter e Napoli avvisate: «Siamo in una buona posizione in classifica, ma stiamo affrontando partita dopo partita. Speriamo che alla fine si possa festeggiare e che la mamma di mister Pioli possa lasciarlo riposare un po’. Avventura in Europa? Per molti giocatori della nostra squadra questa stagione è stata la prima esperienza in Champions League. E non abbiamo avuto un gruppo facile».