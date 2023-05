Tomori: «Milan una delle squadre migliori d’Europa. Con l’Inter…»

Fikayo Tomori ha parlato a due giorni dal Derby di Champions League tra Milan e Inter. Sportitalia ha trasmesso le parole del difensore rossonero.

SFIDA – Fikayo Tomori ha parlato della partita clou di mercoledì: «Io penso che in questo momento possiamo essere considerati una delle migliori squadre in Europa, non è facile arrivare in semifinale di Champions League. Non vediamo l’ora di giocare con l’Inter, abbiamo davvero un incontro entusiasmante davanti a noi. Stiamo parlando di un Derby e allo stesso tempo di una semifinale di Champions, siamo entusiasti. Ai quarti di finale col Napoli molti ci davano per spacciati, poi li abbiamo affrontati tre volte e non abbiamo mai perso. Conosciamo i nostri mezzi e sappiamo cosa possiamo fare, gli altri si stanno accorgendo che il Milan è una grande squadra. Molti ancora ci danno per sfavoriti con l’Inter, ma se arriviamo in Finale sarà la stessa cosa. Abbiamo dimostrato che le persone sbagliano, noi ci limitiamo a dimostrare cosa possiamo fare. Due squadre in semifinale di Champions, due in Europa League: questo fa bene al calcio italiano, in questo momento però ci dobbiamo concentrare solo su di lui. Dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti per entrare nella storia del club».