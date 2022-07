Tomori: «Lukaku forte! Inter e Juventus favorite? Anche l’anno scorso…»

Fikayo Tomori in un’intervista su Sky Sport ha parlato della nuova stagione, gli obiettivi del Milan e la lotta scudetto con Juventus e Inter, che ha ripreso Romelu Lukaku.

NUOVA STAGIONE – Fikayo Tomori parla della lotta scudetto, degli obiettivi del Milan e del ritorno di Lukaku: «Juventus e Inter favorite? Anche l’anno scorso dicevano così. Contro Lukaku ho fatto il mio debutto, non ho avuto paura ma lo rispetto perché è forte. L’Inter ha una squadra forte, ma anche noi. Il derby è una partita speciale e lui è un giocatore speciale. Contro di lui sarà difficile però noi abbiamo Origi che è un buon acquisto per il Milan. Quando sono arrivato qui sapevo che la squadra era forte e potevamo vincere lo scudetto. C’è fame per vincere ancora e lottare per tutti gli obiettivi».