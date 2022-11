Tomori: «Lautaro Martinez tra gli avversari più complicati! Segreto Milan…»

Tomori, difensore del Milan, ha parlato in un’intervista svelando i tre giocatori che più di tutti lo hanno messo in difficoltà. C’è anche Lautaro Martinez dell’Inter. Poi rivela il segreto dei rossoneri

SCUDETTO E AVVERSARI − Fikayo Tomori, in un’intervista concessa a Star Casino Sport, racconta le sensazioni sullo Scudetto vinto dal Milan. Poi una pillola sugli avversari più difficili, c’è uno dell’Inter: «Scudetto? Pensavamo partita dopo partita, molti di noi non avevamo grande esperienza. Quando abbiamo vinto contro la Lazio ho sentito la sensazione che questa squadra potesse vincere qualcosa. Questa squadra ha fame, ha voglia, cattiveria agonistica. Nostro segreto: fame, energia, voglia. Ci aiutiamo l’uno con l’altro. Avversario più complicato? Ne dico tre: Lautaro Martinez perché sa i movimenti diversi per metterti in difficoltà; Abraham e Vlahovic che è difficile da affrontare. Sogno? Vincere Scudetto quest’anno».