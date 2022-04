Tomori avvisa: «Siamo pronti per sfidare l’Inter! Milan, continuiamo così»

Tomori dopo la vittoria sul Genoa è carico in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni su Milan TV.

ORA DERBY – Tomori torna a sorridere dopo i due pareggi in campionato e punta alla sfida contro i nerazzurri: «Siamo felici per la vittoria contro il Genoa. Continuiamo a fare bene per preparare al meglio la partita di Coppa Italia contro l’Inter. Ogni partita adesso sarà molto importante. Lavoriamo partita per partita, ora testa al derby, saremo pronti per quella sfida».