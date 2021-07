Tomori: «Affrontare l’Inter non è mai facile, dobbiamo farci provare pronti»

Tomori, difensore del Milan arrivato dal Chelsea a gennaio, ha parlato della prossima stagione a “Milan TV”, sottolineando la difficoltà di incontrare squadre come l’Inter Campione d’Italia in carica.

SQUADRE TOP – Lo scorso campionato ha stabilito chiaramente le gerarchie tra Inter e Milan. Quest’anno i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi proveranno a riconfermare il tricolore. Il difensore dei rossoneri Fikayo Tomori ha analizzato la prossima stagione e parlato degli avversari più difficili da affrontare: «In Serie A ci sono molte ottime squadre. Non importa quando le incontri, ma quando succede devi farti trovare pronto. Stiamo lavorando duramente per questo. Affrontare le grandi come Inter, Juventus, Roma e Atalanta non è mai facile».