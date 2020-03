Tommasi: “Allenarsi ora non ha senso! Chi pensa di avvantaggiarsi…”

Tommasi, dopo aver affrontato il tema riguardante l’eventuale taglio degli stipendi in Serie A (vedi articolo), va all’attacco di tutti quei club che intendono riprendere gli allenamenti lunedì (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, rilasciate attraverso una nota ufficiale

VANTAGGI – Damiano Tommasi va all’attacco di tutti quei club di Serie A che intendono tornare ad allenarsi in piena emergenza Coronavirus: «Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso. In Spagna ci sono decine di giocatori positivi, mentre in Italia magari non tutti hanno fatto il test e ci sono più asintomatici di quelli che si pensa. La curva dei contagi adesso non dà tregua. Pensiamo a stare in casa. Tutti, nessuno escluso. Il rinvio dell’Europeo aiuterà e magari ci permetterà di concludere i tornei nazionali».

