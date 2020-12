Toldo: “Triplete annata splendida. Le caratteristiche di Mourinho…”

Condividi questo articolo

Mourinho Champions League

Francesco Toldo ha concesso un’intervista a “Radio Nerazzurra” in cui ha parlato, tra le altre cose, dei suoi ricordi nella magica stagione del Triplete. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale e il link per ascoltare l’intervista completa

I RICORDI DEL TRIPLETE – Toldo parla dei suoi ricordi della stagione 2009/10: «Mi ricordo tutto. Bisogna entrare nei ricordi e negli argomenti perché si accendano le luci spettacolari di quell’anno. Sono passati dieci anni e questo fa un attimino specie. Come ho iniziato a fare il calciatore da bambino, felice, ho concluso la carriera il giorno del Triplete comunicando a Moratti che avrei smesso in maniera altrettanto felice. E’ stata un’annata splendida, non dico irripetibile perché spero venga ripetuta, ma per come è arrivata dopo tanti anni di patire. E’ stata un’ubriacatura che ha fatto felici tutti, era un gruppo eccezionale».

IL RAPPORTO CON MOURINHO – Toldo parla anche delle caratteristiche principali dell’allenatore di quella squadra che ha fatto la storia, José Mourinho: «Una delle caratteristiche principali di Mourinho è la chiarezza. Davanti ci si diceva quello che si pensava, frasi e atteggiamenti duri e morbidi, perché avevamo capito che lavorava per la società non per una persona fisica o per un singolo. Qualsiasi osservazione veniva presa bene e nessuno se la prendeva, nessun giocatore diventava permaloso per un’osservazione. La cosa importante era la chiarezza, Mourinho diceva le cose in faccia anche ai giocatori più rappresentativi. Proteggeva le persone più deboli, ma andava duro anche con i rappresentativi se c’era da farlo. E’ una persona che ti entra dentro, molto intelligente, con le sue lauree, sa come prendere i giocatori e i giornalisti, mi ricordo che facevano a gara per partecipare alle sue conferenze stampa e ognuna era diversa, un cinema».