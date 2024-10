Toldo: «Mi piace la felicità di Thuram! Inter, esempio come un altro»

L’ex portiere dell’Inter e della Fiorentina Toldo ha espresso il suo parere su Marcus Thuram. Poi si è concentrato pure su un altro giocatore nerazzurro.

FELICITÀ – Francesco Toldo, intervenuto su Radio Firenze Viola, ha condiviso il suo pensiero su Marcus Thuram. All’ex portiere nerazzurro piace soprattutto una virtù: «Mi piace molto, anche il suo modo di fare. È un ragazzo di cui vedi la felicità nel giocare a calcio, con le esultanze giuste. Non è un caso che faccia tre gol in una partita: è un giocatore veloce, va su bene di testa ed è… sorridente. È la tipologia del calciatore che piace ai tifosi. Sembra sempre felice di giocare». In questo momento, il francese si trova in Nazionale dopo aver fatto tre gol al Torino.

Non solo Thuram, Barella un altro esempio in casa Inter

ESEMPIO – Ancora Toldo, stavolta su Barella. L’ex portiere lo ritiene un esempio e parla così: «Pure Nicolò Barella è un altro esempio. Mi piace il giovane che sia spavaldo, allegro, contento di giocare. Sta allo staff caricarli di giuste responsabilità o scaricarli dalle tensioni. Il calcio è pur sempre un gioco, devono divertirsi e far divertire i tifosi. Ma i vari giovani non devono andare l’anno dopo in altre squadre, devono restarci per qualche anno almeno».