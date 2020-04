Toldo: “Inter, gol alla Juventus mia parata piÃ¹ bella! Handanovic il migliore”

Toldo: “Inter, gol alla Juventus mia parata più bella! Handanovic il migliore”

Toldo ospite in collegamento con “Casa Sky Sport” su “Sky Sport 24”. L’ex portiere dell’Inter ha ricordato alcuni momenti vissuti in nerazzurro rispondendo alle curiosità degli interisti, elogiando Handanovic

DERBY AMARI – Le parole di Francesco Toldo sull’euroderby del 2003: «Era la semifinale di Champions League, c’era un’atmosfera allo stadio impressionante, una partita sentitissima. Purtroppo è passato il Milan per una differenza reti in casa e fuori, è stato uno dei derby memorabili. Sono uscito con un ginocchio rotto, Andriy Shevchenko mi fece gol e mi venne addosso con i tacchetti al ginocchio. Purtroppo non ho vinto tanti derby, pareggiati sì e persi. Un gol di Kakà abbandonato davanti a me o un gol di Clarence Seedorf sono stati bei derby».

RICORDI NERAZZURRI – Toldo poi risponde alle domande dei tifosi interisti: «All’Inter la parata più grande è stata il gol che ho fatto alla Juventus! Era l’ultimo minuto, sono salito e grazie alla complicità di Bobo Vieri sono riuscito a far gol. Quella per me è stata la parata più bella e più simpatica che ricordo. L’ho fatto io, Bobo l’ha voluto per la classifica cannonieri (ride, ndr). Il giocatore più forte con cui ho giocato? Ronaldo era superiore a tutti. Mi dispiace che quell’infortunio lo abbia un po’ bloccato. Mi viene in mente anche Samuel Eto’o. Ho cercato di fare il mio meglio all’Inter legandomi ai colori nerazzurri perché li adoro. Sono legato tantissimo anche alla Fiorentina».

ATTUALITÀ – Infine Toldo sull’erede di Samir Handanovic: «Non rispondo perché c’è ancora Handanovic. Il tifoso aspetta il dopo Handanovic ma è ancora giovane, è il migliore al mondo! Non perde un colpo e ha tenuto la squadra benissimo nonostante le mille vicissitudini in questi anni, le polemiche e i cambi dei suoi compagni. Sicuramente l’Inter quando ci penserà impiegherà pochissimo per andare a prendere un portiere. I nerazzurri sono in gran ripresa e stanno riprendendo il posto che meritano».