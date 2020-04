Toldo: “Gol in Inter-Juventus? Io l’ho toccata, Vieri non so! A Cuper dissi…”

Toldo, in una diretta Instagram con “La Gazzetta dello Sport”, è tornato sul glorioso gol nel recupero di Inter-Juventus del 19 ottobre 2002. Alla fine fu assegnato a Vieri, ma l’ex portiere ha raccontato com’era andato il prepartita con Cuper.

IPOTESI CHE SI REALIZZA – Francesco Toldo ha avuto diversi grandi momenti nei suoi nove anni all’Inter, dal 2001 al 2010. L’ex portiere, però, come ricordo principale ha quello del gol segnato in Inter-Juventus del 2002: «Io l’ho toccata. Secondo me non l’ha toccata Christian Vieri, l’ha semplicemente sfiorata. Però a me del gol non interessava: prima della partita dissi a Héctor Cuper che, se fossimo stati in svantaggio per 0-1 a fine partita, sarei andato avanti. “Mister, non mi fermi”, perché in quei casi l’allenatore oppure i compagni dicono al portiere di restare dietro. “Non fermatemi perché faccio gol” gli ho detto io, ed è stato gol. Fallo durante l’azione su Gianluigi Buffon? No no, poi l’arbitro era il migliore al mondo: Pierluigi Collina. Però è stata una cosa divertentissima, perché al 93′ fare gol alla Juventus, anche se dopo l’hanno dato a Vieri col quale ci sentiamo spesso e a me fa un sacco ridere perché è una bella persona, è stato divertente».