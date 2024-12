Toldo: «Bove? Non pronti per questi episodi. All’Inter ricordo Rivas»

L’ex Inter e Fiorentina Toldo ha parlato dopo il dramma di Edoardo Bove. Il portiere parla di prevenzione e ricorda un episodio simile con protagonista Rivas.

IN LACRIME – Intervenuto su Radio Anch’io Sport, Francesco Toldo ha detto la sua dopo il drammatico episodio di ieri a Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: «Siamo tutti vicini a Bove e alla famiglia, speriamo che il peggio sia passato. Stanotte ho pensato molto alle immagini che tutti quanti abbiamo visto ieri sera. Ti passano davanti momenti di impotenza, perché la parte sanitaria e medica non fa parte di te. Non nascondo che le lacrime siano venute anche a me. Ho tre figli, di cui un 23enne e uno di 19: se dovesse capitare una cosa del genere a mio figlio sarei veramente impaurito».

Toldo e l’aneddoto su Rivas all’Inter. Poi parla di prevenzione

RICORDO E PREVENZIONE – Toldo ricorda un fatto che successe all’Inter, con protagonista il difensore Rivas: «Colpì la palla di testa in allenamento, cadde e svenne. Cominciammo ad urlare al professor Franco Bombi: intervenne subito con la manovra della disostruzione della lingua, come è successo ieri con Bove. però non siamo preparati. Bisognerebbe imparare dalle tragedie, mettere delle prevenzioni, fare un passo indietro, essere un pochino più seri».