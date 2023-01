Tognaccini: «Inter e Milan squadre in salute! Preparazione? Nei top club…»

Daniele Tognaccini, ex preparatore atletico di Milan e Juventus, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato del momento dell’Inter e dei rossoneri in vista della sfida di Supercoppa

FORMA – Queste le parole di Tognaccini a proposito del momento di forma di Inter e Milan: «Vedo due squadre in salute, con interpreti molto forti e che non hanno vizi dal punto di vista della fisicità. Preparazione durante la sosta? Non credo abbiano impostato la preparazione per partire forte. Nelle grandi squadre il periodo importante arriva successivamente. Non avranno voluto pregiudicare la parte importante della stagione».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna