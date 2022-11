Tiribocchi: «Vittoria importantissima per l’Inter, alla ripresa sarà diverso»

Simone Tiribocchi esprime la sua opinione dopo la vittoria dell’Inter in casa dell’Atalanta per 2-3 e dagli studi di Dazn parla della ripresa del campionato a gennaio.

IMPORTANTE – Vittoria importante per l’Inter che vince in trasferta in uno scontro diretto. Ne parla Tiribocchi: «È importantissima questa vittoria perché l’Inter che vince il primo scontro diretto dopo cinque sconfitte, ma soprattutto per la classifica per poter pensare alla ripresa qualcosa di diverso dato che a gennaio ci sarà subito il Napoli».