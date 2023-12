Tiribocchi: «Thuram, con Lautaro Martinez alchimia! Sanchez…»

Analizzando quanto accaduto in Inter-Real Sociedad, Simone Tiribocchi si sofferma sull’attacco nerazzurro. Di seguito i limiti della coppia Thuram-Sanchez e la perfezione di quella formata con Lautaro Martinez.

FESE OFFENSIVA – Dal focus sul campionato, rispetto alla Champions League, all’attacco dell’Inter. Ne parla l’ex calciatore Simone Tiribocchi ospite di Radio Sportiva: «Contro la Real Sociedad l’Inter ha provato a fare qualche rotazione, anche per dare qualche possibilità visto il campionato. Anche durante la partita i cambi sono stati verso quella direzione. Come il fatto di sostituire Marcus Thuram, per me il migliore in campo, per farlo rifiatare. Sicuramente c’è stato quell’occhio al campionato e alla Coppa Italia che sta per arrivare. Contro la Real Sociedad è stata una partita in cui l’Inter non ha mai spinto forte. Probabilmente non voleva prender gol e voleva provare a farlo verso la fine. È stata comunque una partita molto complicata perché la Real Sociedad è una squadra che gioca molto bene, molto aggressiva, che non ti fa giocare bene e che quando ha la palla è difficile da prendere. In tutti i reparti dell’Inter chiunque entra fa veramente bene. In attacco c’è una gerarchia ben definita, anche dalle prestazioni e dalle caratteristiche. Thuram con Alexis Sanchez deve fare un altro tipo di mestiere, la prima punta. Invece lui è un giocatore a cui piace svariare, attaccare la profondità, venire incontro, andarsi a prendere la palla sulle fasce. Tutte cose che fa anche Sanchez. Thuram con Lautaro Martinez si vede in campo come si cercano, che si vogliono bene, c’è alchimia tra i due e la grande differenza lì. Quello è il reparto in cui c’è grande differenza tra i titolari e chi in questo momento è dietro».