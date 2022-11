Tiribocchi: «Skriniar? Non siamo robot! Calhanoglu bene nel ‘nuovo’ ruolo»

Simone Tiribocchi prima di Atalanta-Inter dagli studi di DAZN ha parlato dell’estate difficile di Milan Skriniar considerato il mercato, ma anche il nuovo ruolo di Hakan Calhanoglu.

DUE CONSIDERAZIONI – Tiribocchi prima di Atalanta-Inter, dagli studi dell’emittente televisivo nei panni di opinionista, ha parlato così dei due giocatori: «Vivere un’estate come l’ha vissuta Milan Skriniar non è stato facile, l’aspetto emotivo conta, ecco perché l’inizio un po’ così. Non siamo tutti robot, poi hai bisogno di tempo per riprenderti. Di Hakan Calhanoglu mi ha sorpreso la continuità, si diverte in quel ruolo. Certe volte nel ruolo di mezz’ala si perde un po’ durante la partita».