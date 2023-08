Tiribocchi sicuro: «Carlos Augusto il colpo che ci voleva per l’Inter!»

Tiribocchi approva il colpo Carlos Augusto per l’Inter. Il laterale brasiliano può aiutare la squadra di Simone Inzaghi sia in attacco che in difesa

GRANDE COLPO − Simone Tiribocchi a Mediaset commenta il colpo Carlos Augusto: «A me piace tanto Carlos Augusto, è il colpo che ci voleva per l’Inter. Ha un grande motore, è forte, più lo alzi di livello, più cresce. Potrebbe fare molto bene. Sia Dimarco che Carlos Augusto possono giocare anche da terzi di difesa, Gosens questo non sa farlo».