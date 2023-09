Tiribocchi: «Inter, sembrava aver già vinto il campionato. Dopo il derby…»

Tiribocchi fa il punto della situazione sull’Inter, che stasera scenderà in campo contro la Salernitana. L’ex calciatore pensa che la forma della squadra di Inzaghi si calata.

OPPORTUNITÀ – L’Inter è chiamata a rispondere dopo la caduta contro il Sassuolo. Simone Tiribocchi, su Radio Sportiva, dice la sua sulla squadra di Simone Inzaghi: «La forma, fino a tre giorni fa, sembrava che pendesse per l’Inter e che avesse già vinto il campionato. Ha fatto una partita contro il Sassuolo, una squadra che continua a sorprendere e che troppe volte diamo per scontato. Fa sempre delle ottime partite perché non solo va a vincere ma gioca anche a calcio. L’Inter dopo il derby ha un po’ rigettato tutto quello che aveva creato. Anche lo scorso anno si diceva che contro le piccole soffre. Quindi ora ha un’opportunità per tornare subito in carreggiata contro una squadra che in questo momento non sta andando bene. La Salernitana ha tutto per fare un campionato diverso da quello che sta facendo adesso».