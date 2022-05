Tiribocchi: «Inter, se vincevi a Bologna era Scudetto. Coppa Italia, dico…»

Simone Tiribocchi ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Milan con l’occasione sprecata dei nerazzurri a Bologna. Poi una sua considerazione sulla finale di Coppa Italia

COPPA ITALIA − Tiribocchi sulla finalissima dell’11 maggio: «Spero per prima cosa che sia una bella partita, tante volte c’è voglia di vedere quella qualità che vediamo ad esempio nei big match di Champions League per i quali proviamo tanta invidia. E’ un appuntamento importante sia per l’Inter che per la Juventus, vorrei non sia solo una partita difensiva anche perché si affronteranno giocatori talmente forti che sarebbe un peccato non vederli all’opera. Sicuramente però sarà anche una gara molto maschia, la partita di Torino ha lasciato qualche stralcio».

SCUDETTO − Tiribocchi non ha dubbi sulla lotta a due: «No ormai il Napoli è fuori dai giochi, non rientra più nella lotta. E’ una sfida a due per la quale avevo indicato il recupero di Bologna come partita chiave. Se l’Inter avesse vinto io sono convinto che avrebbe vinto anche lo scudetto, ma non è andata così. Ora inevitabilmente dico Milan perché a questo punto è importante poter dettare i ritmi e in più i rossoneri hanno gli scontri vantaggi a loro favore».

Fonte: Juventus news 24