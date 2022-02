Tiribocchi: «Inter rientrata in partita, poteva vincere! Ha qualcosa in più»

Tiribocchi vede l’Inter ancora favorita per vincere la Serie A, nonostante dopo il pareggio di Napoli rischi il sorpasso da parte del Milan. L’ex attaccante ne ha parlato a DAZN dopo l’anticipo di stasera Torino-Venezia.

PAREGGIO CORRETTO – Simone Tiribocchi valuta l’1-1 del tardo pomeriggio, trovando lati positivi soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi: «Una partita secondo me giocata bene dal Napoli soprattutto nel primo tempo. Poi è uscita bene l’Inter, che è capolista e ha mentalità: è rientrata in partita, poteva anche vincere. Il pareggio è giusto, tiene aperto il campionato. L’Inter ha qualcosa in più, perché gli attaccanti stanno facendo gol, però il derby l’ha ridimensionata sotto tanti aspetti. Puntava sempre a giocare, contro il Milan si è fermata e ha perso. Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più, però il Napoli mi piace come gioca».