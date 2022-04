Tiribocchi: «Inter, questa partita più importante. Lautaro Martinez e Correa…»

Simone Tiribocchi ha parlato prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter (qui le formazioni ufficiali), commentando lo stato di forma dei nerazzurri. Ecco le sue parole dagli studi di DAZN.

GRANDE SQUADRA – Bologna-Inter toglierà l’asterisco dalla classifica della Serie A 2021/22. E Simone Tiribocchi non ha dubbi sull’approccio che adotteranno i nerazzurri: «C’è la possibilità di vincere un campionato. Milan e Inter hanno un calendario quasi uguale, quindi una volta che sei in testa hai nelle tue mani le possibilità di vincerlo. E questa è la partita più importante, la stanno caricando da tanto. Prima era già vinta, poi il Bologna ha iniziato a giocare in un certo modo. Ma l’Inter l’ha preparata bene. Credo che Lautaro Martinez sia in un periodo di forma straordinario, non ha mai mollato. I grandi giocatori fanno la differenza. Perché con Joaquin Correa? Per togliere riferimenti alla difesa. Adesso Lautaro Martinez non puoi toglierlo, e Correa è un amuleto di Simone Inzaghi. La coppia è presto fatta, e secondo me possono giocare bene assieme. Lautaro Martinez è forse l’attaccante più forte della Serie A, per come si muove e per come sente il gol».